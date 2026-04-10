В Омской области вводится особый противопожарный режим

Из-за сухой травы в регионе горит не только лес, но и жилые массивы. В этом году местные власти оценивают пожарные риски как высокие. В регионе наблюдается теплая погода, интенсивное снеготаяние и ранний ледоход. По данным синоптиков, средняя суточная температура воздуха в области в апреле превысит норму на 1−2 градуса.
«Введение особого режима позволит усилить контроль за ситуацией и минимизировать угрозы природных пожаров в пожароопасный сезон», — сообщили в правительстве Омской области.
Отмечается, что режим ограничений будет действовать поэтапно — в зависимости от территории и уровня пожарной опасности.
«С 10 апреля по 10 июня ограничения вводятся на территории Омска и большинства муниципальных округов региона, включая Азовский немецкий национальный, Калачинский, Марьяновский, Омский, Таврический и другие районы, — пояснили в правительстве региона. — С 15 апреля по 15 июня особый противопожарный режим начнет действовать в северных территориях области — в Большеуковском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском и ряде других муниципалитетов».
В период действия режима омичам запрещено разводить открытый огонь, жечь сухую траву и разжигать мангалы. Особую опасность представляют заброшенные сельскохозяйственные угодья. Порой одного брошенного окурка на обочине магистрали достаточно для того, чтобы сгорели сотни гектаров леса. Еще одна проблема — неконтролируемые сельхозпалы. Они категорически запрещены. Однако после снеготаяния сельчане по-прежнему жгут отходы, не ставя в известность ни лесников, ни пожарных.
За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах в Омской области введены штрафные санкции — до 20 тысяч рублей.