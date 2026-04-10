В Омске задержали 17-летнего подростка за рулём иномарки

Подростка отстранили от управления автомобилем и передали матери.

Источник: Om1 Омск

Сотрудники ДПС остановили «Мерседес», за рулём которого находился 17-летний омич. Иномарку с несовершеннолетним водителем обнаружили на улице Бударина около 03:30. Подростка отстранили от управления автомобилем и передали матери.

«В присутствии законного представителя на нарушителя составлены административные материалы за управление без прав, тонировку и отсутствие страхового полиса», — уточнили в пресс-службе региональной УМВД.

В Госавтоинспекции обращают внимание, что водить машину можно только с 18 лет после получения водительского удостоверения. За передачу руля несовершеннолетнему предусмотрен административный штраф в размере 30 000 рублей.