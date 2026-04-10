Курьер мошенников из Иркутской области гастролировал по стране и собирал с пенсионеров деньги

За помощью к полицейским обратился 67-летний норильчанин, мужчина заявил, что стал жертвой аферистов. Стражи порядка выяснили, что накануне с заявителем связался мнимый правоохранитель и сообщил, что со счета потерпевшего был совершен перевод на сумму 700 тыс. рублей представителям недружественной страны. После этого мужчине поступил еще один звонок — уже от «сотрудника Центрального банка». Лжеспециалист заявил, что ему необходимо снять свои сбережения и отправить на некий безопасный счет.