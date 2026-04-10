Курьер мошенников из Иркутской области гастролировал по стране и собирал с пенсионеров деньги

В Норильске поймали гастролирующего курьера мошенников, который похитил у северянина 13 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
За помощью к полицейским обратился 67-летний норильчанин, мужчина заявил, что стал жертвой аферистов. Стражи порядка выяснили, что накануне с заявителем связался мнимый правоохранитель и сообщил, что со счета потерпевшего был совершен перевод на сумму 700 тыс. рублей представителям недружественной страны. После этого мужчине поступил еще один звонок — уже от «сотрудника Центрального банка». Лжеспециалист заявил, что ему необходимо снять свои сбережения и отправить на некий безопасный счет.
Для снятия накоплений северянин подал заявку в банк, обозначив сотрудникам, что желает приобрести квартиру в Красноярске.
«Работники финансового учреждения пытались отговорить мужчину, однако тот был непреклонен — сказал, что находится в здравом уме и отдает отчет своим действиям. Получив сбережения, мужчина положил их в пакет, обмотал скотчем и благополучно передал их прибывшему “внештатному сотруднику силовых структур”, услышав от него ранее оговоренный ранее пароль “небо”», — рассказали в правоохранительных органах.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее не судимого 24-летнего уроженца Иркутской области. Молодой человек сознался в участии в мошеннической схеме и рассказал, что устроился курьером по объявлению в одном из мессенджеров. Куратор направлял ему адреса жертв, у которых нужно было забрать деньги. За каждый такой адрес парень получал вознаграждение в размере 30 тыс. рублей.
Работая с фигурантом, стражи порядка выяснили, что молодой человек успел «потрудиться» не только в Норильске, но и в Иркутской области, Улан-Удэ, Москве и Красноярске. В отношении курьера возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас парень находится под стражей.
