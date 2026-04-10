В котором часу умер Христос: историческая и богословская версии

Вопрос о точном времени смерти Иисуса Христа на протяжении веков занимает умы богословов, историков и верующих. Евангельские повествования дают достаточно ясный ответ на этот вопрос, хотя при детальном рассмотрении обнаруживаются некоторые нюансы, связанные с различными системами исчисления времени в древности.
Евангельское свидетельство.
Согласно всем четырем Евангелиям, смерть Иисуса наступила в девятый час по еврейскому счету времени. Этот час соответствует трем часам пополудни по современному исчислению.
Евангелист Марк прямо указывает: «Был третий час, когда Его пригвоздили ко кресту» (Мк. 15:25), а о смерти Иисуса сообщает: «Иисус же, громко возгласив, испустил дух» — и это происходит в девятый час. Матфей также пишет: «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого» (Мф. 27:45), после чего Иисус испускает дух.
Таким образом, хронология распятия выглядит следующим образом:
Третий час (9:00 утра) — распятие ИисусаШестой час (12:00 дня) — наступление тьмы по всей землеДевятый час (15:00 дня) — смерть Иисуса.
Система исчисления времени в древности.
Важно понимать, что в иудейской традиции того времени световой день делился на 12 часов, начиная с восхода солнца (примерно в 6 часов утра). Поэтому девятый час действительно наступал около трех часов пополудни.
Однако существует кажущееся противоречие между евангелистами: Иоанн пишет, что «был шестой час», когда Пилат отдал Иисуса на распятие (Ин. 19:14−16). Большинство исследователей объясняют это тем, что Иоанн, писавший свое Евангелие для греко-римской аудитории, использовал римскую систему исчисления времени, где отсчет начинался с полуночи. Согласно этой системе, шестой час соответствовал 6 часам утра.
Историческая дата смерти.
Современные исследования, объединяющие библейские тексты, исторические хроники и астрономические данные, позволяют с большой точностью определить не только час, но и день смерти Христа.
Американский исследователь Вудро Майкл Кролл в работе «День, когда умер Иисус» приводит убедительные аргументы в пользу того, что распятие произошло 3 апреля 33 года нашей эры. Эта дата подтверждается несколькими независимыми линиями доказательств:
Астрономические данные — расчеты показывают, что именно 3 апреля 33 года было полнолуние, соответствующее еврейской Пасхе. Исторические свидетельства — Понтий Пилат был правителем Иудеи с 26 по 36 год н.э., что соответствует указанному периоду .Нехристианские источники — историк Флегонт из Тралл зафиксировал полуденную тьму и землетрясение, произошедшие во время 202-й Олимпиады (период, завершившийся в 33 году н.э.).
Тьма, наступившая во время распятия.
Особого внимания заслуживает описание тьмы, наступившей «по всей земле» с шестого по девятый час (с 12 до 15 часов дня). Евангелист Лука уточняет, что «померкло солнце» (Лк. 23:45).
Интересно, что это явление не могло быть обычным солнечным затмением, поскольку Пасха всегда приходится на полнолуние, когда Луна находится на противоположной стороне Земли и не может заслонить Солнце. Поэтому церковные авторы и большинство исследователей рассматривают это помрачение как сверхъестественное знамение — «явление необычайное», свидетельствующее о космическом значении происходившего события.
Богословское значение часа смерти.
В христианской традиции час смерти Спасителя (15:00) приобрел особое богословское значение. Это время ассоциируется с часом милости, поскольку именно в этот момент Иисус принес Себя в жертву за грехи всего мира.
Примечательно, что ветхозаветный пасхальный агнец также закалывался «вечером четырнадцатого дня, перед наступлением темноты» (Исх. 12:6), что указывало на смерть Христа, истинного Агнца Божия.
Таким образом, на основе совокупности евангельских свидетельств, исторических источников и современных исследований можно с уверенностью утверждать, что Иисус Христос умер в девятом часу по еврейскому времени, то есть в 15:00 по современному исчислению. Эта смерть произошла в пятницу, 3 апреля 33 года н.э., в канун иудейской Пасхи.