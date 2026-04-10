Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудничество Ростовской области и Беларуси обсудили на встрече губернатора с послом

Ростовская область и Беларусь обсудили поставки техники и создание молочных ферм.

Источник: Комсомольская правда

На встрече губернатора Юрия Слюсаря с Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси Юрием Селиверстовым были подведены промежуточные итоги сотрудничества. Об этом сообщили на сайте донского правительства.

Сейчас товарооборот между регионом и республикой составляет почти 800 миллионов долларов. На встрече была поставлена цель довести этот показатель до одного миллиарда. Основные направления партнерства — транспорт, ЖКХ, строительство и агропромышленный комплекс.

Ростовской области требуется более 650 единиц нового общественного транспорта. На встрече обсуждалась тестовая эксплуатация электробусов, зарядных станций и троллейбусов Минского автомобильного завода. В сельском хозяйстве была рассмотрена возможность создания молочно-товарных комплексов по белорусской модели. А в сфере ЖКХ было запланировано совещание по внедрению белорусских практик водоснабжения и обращения с отходами.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше