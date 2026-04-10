Сотрудничество Ростовской области и Беларуси обсудили на встрече губернатора с послом

На встрече губернатора Юрия Слюсаря с Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси Юрием Селиверстовым были подведены промежуточные итоги сотрудничества. Об этом сообщили на сайте донского правительства.
Сейчас товарооборот между регионом и республикой составляет почти 800 миллионов долларов. На встрече была поставлена цель довести этот показатель до одного миллиарда. Основные направления партнерства — транспорт, ЖКХ, строительство и агропромышленный комплекс.
Ростовской области требуется более 650 единиц нового общественного транспорта. На встрече обсуждалась тестовая эксплуатация электробусов, зарядных станций и троллейбусов Минского автомобильного завода. В сельском хозяйстве была рассмотрена возможность создания молочно-товарных комплексов по белорусской модели. А в сфере ЖКХ было запланировано совещание по внедрению белорусских практик водоснабжения и обращения с отходами.
