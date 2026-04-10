Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае ограничивают движение пассажирского автотранспорта

В Северо-Енисейском округе запретили проезд автобусам из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае ограничивают движение пассажирского автотранспорта. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, речь идет о Северо-Енисейском муниципальном округе.

Под ограничение попадают два участка автодороги регионального значения. Нельзя проехать автобусам, первое, с 123 по 246 километр дороги Епишино — Северо-Енисейский. Второе, с 0 по 95 километр дороги Северо-Енисейский — Вельмо.

Причина проблема — неблагоприятные погодные условия. Там мокрый в течение ближайшей недели, минусовые температуры, ночью до минус 15 градусов.

Водителей личных автомобилей также призывают быть предельно внимательными на данных дорогах.