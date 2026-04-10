В Красноярском крае ограничивают движение пассажирского автотранспорта. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, речь идет о Северо-Енисейском муниципальном округе.
Под ограничение попадают два участка автодороги регионального значения. Нельзя проехать автобусам, первое, с 123 по 246 километр дороги Епишино — Северо-Енисейский. Второе, с 0 по 95 километр дороги Северо-Енисейский — Вельмо.
Причина проблема — неблагоприятные погодные условия. Там мокрый в течение ближайшей недели, минусовые температуры, ночью до минус 15 градусов.
Водителей личных автомобилей также призывают быть предельно внимательными на данных дорогах.