10 апреля на красноярском месторождении Торгашинское проведут взрывные работы

Сегодня, 10 апреля, с 12:00 до 17:00 на месторождении Торгашинское в Красноярске запланировано проведение взрывных работ. Главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города напоминает красноярцам, что радиус опасной зоны составляет 550 метров. Начало, ход и окончание взрывных работ сопровождается звуковыми сигналами: один продолжительный — «предупредительный» — вводится опасная зона; два продолжительных — «боевой» — проводится взрыв; три коротких — «отбой» — завершение работ. Напомним, что ранее жителям Красноярского края напомнили о мерах защиты от клещевого энцефалита.