Эксперт Албек: в России в ближайшие годы могут появиться грузовые дирижабли

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Грузовые дирижабли для логистики могут появиться в России в ближайшие 2−3 года. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор, основатель авиационного конструкторского бюро «Первый дирижабль» Полина Албек по итогам Российского космического форума.
«Если мы говорим о том, что сейчас, на сегодняшний день есть прецеденты использования аэростатов с полезной нагрузкой до 200−300 килограмм, которые можно использовать по разным направлениям — защита от дронов, полезная нагрузка, раздача связи сотовой сети, — то непосредственно грузовые дирижабли для логистики, я полагаю, мы увидим в рамках года, 2−3 [лет] — это то, что на самом деле возможно», — сказала она.
Албек считает отрасль перспективной. Только в РФ есть конструкторы, которые умеют это делать, указала она. Также эксперт отметила, что бюро готово начать производство при принятии соответствующего решения.
Первый Российский космический форум прошел в Национальном центре «Россия» 9 апреля в рамках Недели космоса — 2026. В мероприятии приняли участие делегации из 40 стран. В рамках форума прошло 13 сессий в пяти тематических блоках, а также пленарное заседание «Космическая повестка — 2030+: глобальные вызовы и национальные стратегии» с участием иностранных партнеров.
Неделя космоса — 2026 приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля 2026 года. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.
