Силы ПВО сбили за ночь 151 БПЛА ВСУ над регионами РФ и Азовским морем

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего — 57 беспилотников — было уничтожено над территорией Волгоградской области.

Еще 48 БПЛА военные уничтожили в небе над Ростовской областью и 35 — в Белгородской области.

Девять беспилотников было нейтрализовано над акваторией Каспийского моря, и по одному — в Калмыкии и Тамбовской области.

Ранее, в ночь на пятницу сообщалось, что в одном из районов Волгоградской области упавшие фрагменты дрона повредили пять частных домов. Отмечалось, что местные жители не пострадали.

