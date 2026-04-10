Финансист Трепольский предупредил о подорожании некоторых продуктов питания

Финансист Дмитрий Трепольский заявил, что по итогам года цены на растительные масла в России могут вырасти на 5−8 процентов.
По его словам, резкого скачка цен не ожидается, а подорожание будет происходить постепенно. Уточняется, что динамика останется в рамках общей продовольственной инфляции.
Эксперт отметил, что при благоприятном прогнозе урожая в 2026 году и отсутствии проблем с логистикой внутренний рынок сможет избежать влияния мировых ценовых колебаний.
Также он добавил, что более чувствительными к росту мировых котировок останутся соевое, рапсовое и тропические масла, тогда как подсолнечное в меньшей степени подвержено таким изменениям, передает «Газета.Ru».
