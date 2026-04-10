Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финансист Трепольский предупредил о подорожании некоторых продуктов питания

Финансист Дмитрий Трепольский заявил, что по итогам года цены на растительные масла в России могут вырасти на 5−8 процентов.

По его словам, резкого скачка цен не ожидается, а подорожание будет происходить постепенно. Уточняется, что динамика останется в рамках общей продовольственной инфляции.

Эксперт отметил, что при благоприятном прогнозе урожая в 2026 году и отсутствии проблем с логистикой внутренний рынок сможет избежать влияния мировых ценовых колебаний.

Также он добавил, что более чувствительными к росту мировых котировок останутся соевое, рапсовое и тропические масла, тогда как подсолнечное в меньшей степени подвержено таким изменениям, передает «Газета.Ru».

Некоторые товары исчезнут из российских супермаркетов с 1 мая. Это связано с обновленными требованиями технических регламентов, санитарных норм и системы маркировки. Какие товары исчезнут из открытой продажи или перейдут в специализированные каналы с более строгим контролем и как это отразится на ценах — в материале «Вечерней Москвы».