Легойда: РПЦ не будет возражать против выходного дня после Пасхи

Русская православная церковь не будет против введения выходного дня после Пасхи. Такое мнение выразил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
— Сейчас я не вижу острой внутрицерковной дискуссии о выходном после Пасхе. Думаю, что никто в Церкви не будет возражать, — высказался он.
По его словам, пока по этому вопросу множественных обращений от верующих не наблюдается. Несмотря на это, «Церковь всегда чутко реагирует на состояние общества», передает РИА Новости.
Тем временем стало известно, что около пяти миллионов куличей изготовят столичные производители к Пасхе. Горожане смогут приобрести как традиционную выпечку, так и современные авторские десерты.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина, в свою очередь, рассказала, что горожан в преддверии и в дни празднования Пасхи, 11 и 12 апреля, ждет насыщенная программа мероприятий в девяти парках.
Кроме того, «Матрешку Москвы» украсили к празднику Светлой Пасхи. Праздничный сюжет можно будет увидеть на инновационной достопримечательности в парке «Зарядье» до 12 апреля включительно.