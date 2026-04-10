В Беларуси многодетная мать получила счет за газ 700 рублей за месяц. Подробности приводит Комитет государственного контроля.
С огромными счетами жительница Воложинского района столкнулась после переезда в новый дом. Несмотря на то, что она вовремя подала все документы, газоснабжающая организация выставляла счета по полному тарифу.
«Сумма ежемесячной оплаты достигала 700 рублей — почти в 3 раза больше, чем было положено с учетом предусмотренных для женщины льгот», — обратили внимание в ведомстве.
С декабря белоруска звонила в газовую службу, ей предлагали звонить в следующем месяце, обещая сделать перерасчет. Однако пеня нарастала, и проблема не решалась. По этой причине женщина обратилась в Комитет госконтроля Минской области.
Причина огромных сумм за газ, как выяснилось, заключалась в техническом сбое. Газоснабжающая организация «потеряла» связь с актуальными данными ЖКХ по причине смены номера лицевого счета.
Совместно с районным исполкомом ошибку удалось устранить. Семье был выставлен субсидируемый тариф. Также была произведен полный перерасчет за все месяцы.
Ранее в Беларуси учащаяся колледжа получила долг за коммуналку 21 000 рублей.
Тем временем минчанин позвонил в милицию после разговора с матерью по телефону.
Кроме того, белоруска Арина Соболенко отказалась играть в Штутгарте и бороться за Porsche: «Я получила травму».