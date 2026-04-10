Нападающий омского «Авангарда» Игумнов показал условия в немецкой клинике

Накануне в омском ХК «Авангард» сообщили о состоянии травмированного нападающего клуба Ивана Игумнова. В публикации клуба также содержится фото из социальных сетей хоккеиста.
Судя по геотегу на снимке, Игумнову провели операцию в Мюнхене. Также фото демонстрируют важную деталь для всех, кто переживает за игрока, в частности, можно сделать вывод, что Иван Игумнов получает лечение в комфортных условиях, и это наверняка скажется на сроках восстановления.
На фото: Иван Игумнов в клинике в Мюнхене / источник: страница «Авангарда» в соцсети «ВКонтакте».
Отметим, что, согласно открытым данным, в Мюнхене операции на суставах и лечение спортивных травм проводят несколько клиник, которые специализируются на спортивной медицине и ортопедии.
Напомним, хоккеист получил травму во втором матче серии с нижнекамским «Нефтехимиком», который проходил в Омске 26 марта 2026 года. После силового приема от Матвея Надворного и удара об борт Игумнов упал и не смог встать на обе ноги. Он с трудом покинул лед и уже больше не вернулся в игру. На пресс-конференции после матча главный тренер «Авангарда» Ги Буше сообщил, что Игумнов выбыл до конца сезона.