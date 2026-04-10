Нападающий омского «Авангарда» Игумнов показал условия в немецкой клинике

Напомним, хоккеист получил травму во втором матче серии с нижнекамским «Нефтехимиком», который проходил в Омске 26 марта 2026 года. После силового приема от Матвея Надворного и удара об борт Игумнов упал и не смог встать на обе ноги. Он с трудом покинул лед и уже больше не вернулся в игру. На пресс-конференции после матча главный тренер «Авангарда» Ги Буше сообщил, что Игумнов выбыл до конца сезона.