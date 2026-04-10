«Между нами нет вражды»: жена Дикого Армана объявила о разводе

«Ввиду того, что СМИ начали активно выкладывать информацию обо мне, хочу прояснить: мы с Арманом состояли в законном браке. Женились по большой любви и расстаёмся по его инициативе. Я была готова ждать и поддерживать его. Но Аллах решил иначе. У нас есть дочь, и она его единственный ребёнок. У него никогда до нас не было ни официального брака, ни детей. Между нами нет вражды, мы — родители. Мне сейчас нелегко, расставание болезненное. Это всё, что вам можно знать, так как это личное. Я не намерена рассказывать всему свету все подробности и прошу оставить сплетни. Никто ни от чего не застрахован», — написала она.