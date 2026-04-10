В Хабаровском крае усилили контроль из-за угрозы пожаров и паводков

В Хабаровском крае на уровне Дальневосточного федерального округа обсудили подготовку к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону 2026 года, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Заседание совета ДФО прошло под руководством вице-премьера — полпреда президента в округе Юрия Трутнева. Он отметил необходимость постоянного мониторинга гидрологической обстановки и своевременных мер для снижения рисков наводнений.
В регионе уже ведутся превентивные работы: дноуглубление, расчистка и спрямление русел рек. В 2025 году в Хабаровском крае расчистили пять водных объектов, включая реки Чёрная, Гнилая Падь, Полежаевка, Бира и Красная Речка.
В текущем году продолжается расчистка ещё двух рек — Кие и Силинки. По данным властей, работы идут в плановом режиме, часть мероприятий планируется завершить досрочно.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что регион уже вошёл в паводко- и пожароопасный период. По его словам, к возможным рискам подготовлена техника и усилены группировки, а уровень паводка в этом году не ожидается высоким.
Отдельное внимание уделено пожароопасному сезону, который открыт в шести регионах ДФО, включая Хабаровский край. В регионе обновлены минерализованные полосы, лесопожарные службы переведены в режим повышенной готовности, усилено патрулирование.
Власти отмечают, что при необходимости к тушению пожаров и защите населённых пунктов будут привлечены дополнительные силы МЧС и авиации.
Подводя итоги, вице-премьер Юрий Трутнев подчеркнул, что главная задача регионов — заранее минимизировать риски и не допустить развития чрезвычайных ситуаций.