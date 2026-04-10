Казахстанка Гульмарал Еркебаева завоевала «бронзу» на ЧА по боксу

«На проходящем в столице Кыргызстана Бишкеке чемпионате Азии по борьбе в копилку женской сборной Казахстана добавилась бронзовая медаль. В весовой категории свыше 76 кг Гульмарал Еркебаева в утешительном финале оказалась сильнее представительницы Южной Кореи Хван Ын Джу», — говорится в сообщении.
9 апреля в вечерней части соревнований еще две представительницы национальной сборной боролись за бронзовые медали, однако Марал Танирберген (до 50 кг) и Елена Шалыгина (до 68 кг) проиграли своим оппоненткам.