Казахстанка Гульмарал Еркебаева завоевала «бронзу» на ЧА по боксу

Астана. 10 апреля. КазТАГ — Казахстанка Гульмарал Еркебаева завоевала бронзовую медаль на Чемпионате Азии по боксу в Бишкеке, сообщает пресс-служба комитета по делам спорта и фи…

Источник: Казахское телеграфное агентство

«На проходящем в столице Кыргызстана Бишкеке чемпионате Азии по борьбе в копилку женской сборной Казахстана добавилась бронзовая медаль. В весовой категории свыше 76 кг Гульмарал Еркебаева в утешительном финале оказалась сильнее представительницы Южной Кореи Хван Ын Джу», — говорится в сообщении.

9 апреля в вечерней части соревнований еще две представительницы национальной сборной боролись за бронзовые медали, однако Марал Танирберген (до 50 кг) и Елена Шалыгина (до 68 кг) проиграли своим оппоненткам.