В Красноярске не планируют запрещать электросамокаты (видео)

Мэр Красноярска заявил, что в городе пока не планируют вводить полный запрет на движение электросамокатов. И хотя радикальных мер не будет, ужесточения для этого вида транспорта все же последуют.
Сергей Верещагин рассказал журналистам, что новые правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) опубликуют в конце апреля.
По его словам, в определенных местах города будут ограничивать движение СИМ. Особенно это касается центра, где активно идет стройка метро, благоустройство улиц и скверов.
«Наличие там средств индивидуальной мобильности будет очень негативно сказываться и на движении, и на пешеходах. Возможно, это временные ограничения, но в этом году мы намерены их ввести. Кроме того, планируем ограничивать движение СИМ на улицах, где парки, скверы, находятся государственные и медицинские учреждения», — прокомментировал градоначальник, добавив, что администрация будет заключать соглашения с кикшеринговыми компаниями о соблюдении правил.
