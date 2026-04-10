В Красноярске не планируют запрещать электросамокаты (видео)

«Наличие там средств индивидуальной мобильности будет очень негативно сказываться и на движении, и на пешеходах. Возможно, это временные ограничения, но в этом году мы намерены их ввести. Кроме того, планируем ограничивать движение СИМ на улицах, где парки, скверы, находятся государственные и медицинские учреждения», — прокомментировал градоначальник, добавив, что администрация будет заключать соглашения с кикшеринговыми компаниями о соблюдении правил.