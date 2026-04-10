Космический забег, волейбол и регби: «Доступный спорт» ждёт жителей Хабаровского края

Год спорта могут поддержать жители и гости края. Для всех организованы различные спортивные активности и тренировки. Мероприятия проходят в рамках проекта «Доступный спорт» по госпрограмме «Спорт России», инициированной президентом страны Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
11 апреля всех желающих приглашают на бесплатную тренировку по бегу для подготовки к Всероссийскому полумарафону «Забег.РФ» (0+), который состоится 23 мая в Хабаровске. Занятие подходит для людей с любым уровнем подготовки. Начало в 9:00 в легкоатлетическом манеже. С собой необходимо взять сменную чистую обувь. Необходима регистрация.
Также в эту субботу, 11 апреля, жителей краевой столицы приглашают на космический забег (0+)в 5 км, приуроченный ко Дню космонавтики. Старт в 09:00. Точка сбора: набережная стадиона им. Ленина (старт от сцены у речного вокзала).
На этих выходных «Амурские Тигрицы» сыграют заключительные домашние матчи этого сезона. Хабаровчанки сразятся с коллективами: «Динамо-Метар-2» и «Динамо-Уфимочка БашГАУ». Начало игр 11 апреля в 18:00 и 12 апреля в 17:00. Матчи принимает Универсальный краевой спортивный комплекс.
Любителей бега приглашают принять участие в бесплатной тренировке (0+), которая состоится 15 апреля в 19:30 в спортивном комплексе «Ерофей» в Хабаровске. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (914)316−76−56.
Кроме того, в краевой столице проходит набор детей в секцию регби. Тренер ждет мальчиков и девочек от 10 до 15 лет включительно. Контактный телефон: 8 (984)179−12−31. Занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам с 18:00 до 19:30 на стадионе «Нефтяник».
Напомним, что в Хабаровском крае 2026-й год объявлен Годом спорта. С такой инициативой выступил глава региона Дмитрий Демешин на итоговом расширенном заседании правительства. В этом году регион вновь является организатором значимых всероссийских и международных мероприятий.
Добавим также, что проект «Доступный спорт» способствует достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70% — такую задачу поставил Президент России Владимир Путин. Кроме этого, глава региона Дмитрий Демешин поручил создавать условия для активного досуга жителей в каждом дворе, что также необходимо учитывать главам муниципалитетов при благоустройстве территорий.