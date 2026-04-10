В Красноярске открылась выставка к 150-летию СТД России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Доме актера в Красноярске открылась выставка «Действующие лица и исполнители», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Экспозиция объединяет портреты артистов, созданные красноярскими художниками в 1970—1990-х годах. Среди авторов — Андрей Поздеев, Валентин Коротков, Юрий Корнилов, Наталья Тимофеева, Валерий Мамичев, Григорий Фомин и Олег Фирер. Работы фиксируют сцену через лица — в разных художественных манерах и с разной степенью психологической глубины.

Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов отметил, что именно артист становится проводником театра к зрителю, формируя эмоциональное восприятие постановки и саму память о ней.

Выставка работает до 9 мая в Доме актера (ул. Бограда, 26). Вход свободный.