Повреждённый коллектор продолжают восстанавливать в Красноярске

На улице Семафорной перекрыли сквозной проезд.

На улице Семафорной в Красноярске продолжают восстанавливать повреждённый коллектор, сообщает КрасКом.

Аварийная бригада приступила к вскрытию асфальта на месте коммунальной аварии. Работы осложняются большим объёмом сточных вод — в повреждённый коллектор поступают отходы со всего Свердловского, большей части Кировского и части Ленинского районов.

Отмечается, что новый участок магистральных сетей водоотложения вместо разрушенного фрагмента будет прокладывать подрядчик КрасКом. Организация имеет необходимый опыт и техническую базу для строительства объектов такого масштаба.

Из соображений безопасности на улице Семафорной полностью закрыт сквозной проезд под Мичуринским мостом. Объехать участок можно двумя способами:

со стороны улицы Матросова — свернуть на светофоре перед путепроводом на Корнетова и Паровозную;

со стороны КрасТЭЦ — заранее повернуть на Транспортный проезд или любой другой в сторону проспекта Красноярский рабочий.

Ранее мы сообщали, что серия взрывов прогремит на правобережье Красноярска 10 апреля.