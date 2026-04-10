Повреждённый коллектор продолжают восстанавливать в Красноярске

На улице Семафорной в Красноярске продолжают восстанавливать повреждённый коллектор, сообщает КрасКом.
Аварийная бригада приступила к вскрытию асфальта на месте коммунальной аварии. Работы осложняются большим объёмом сточных вод — в повреждённый коллектор поступают отходы со всего Свердловского, большей части Кировского и части Ленинского районов.
Отмечается, что новый участок магистральных сетей водоотложения вместо разрушенного фрагмента будет прокладывать подрядчик КрасКом. Организация имеет необходимый опыт и техническую базу для строительства объектов такого масштаба.
Из соображений безопасности на улице Семафорной полностью закрыт сквозной проезд под Мичуринским мостом. Объехать участок можно двумя способами:
со стороны улицы Матросова — свернуть на светофоре перед путепроводом на Корнетова и Паровозную;
со стороны КрасТЭЦ — заранее повернуть на Транспортный проезд или любой другой в сторону проспекта Красноярский рабочий.
