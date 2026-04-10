Желающих отлавливать бездомных собак в Братске ожидаемо не нашлось

Напомним, на оплату услуг по обращению с бездомными собаками и кошками власти Братска готовы были потратить около 3,76 миллионов рублей. Это примерно на 25 тысяч рублей больше, чем было указано в предыдущем тендере. В новом при этом была снижена цена на услуги, которые входят в комплекс мероприятий по обращению с бездомными животными. К примеру, стоимость кастрации одного пса была уменьшена с 5,1 тысячи рублей до примерно 1,7 тысячи.
По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке, — говорится в карточке тендера на сайте госзакупок.
Ранее власти Братска уже объявляли тендер по поиску подрядчика, который будет оказывать услуги по отлову бездомных животных. На торги вышел один участник — предприниматель Даниил Сегренев, и автоматически стал победителем. Впрочем, он отловил только 6 собак, после чего муниципальный контракт перестал исполнять и не выходил на связь. Вскоре власти Братска расторгли с ним контракт в одностороннем порядке.
По действующим нормам бездомных животных необходимо отлавливать, помещать на некоторое время в приют, стерилизовать и отпускать на прежнее место обитания, если для них не найдется хозяин. Умерщвлять можно только животных, которые тяжело больны и испытывают страдания. Агрессивных собак необходимо содержать в приюте бессрочно.
Ранее мэр города Александр Дубровин заявлял, что в Братске никто не хочет ловить бездомных собак. Даже при увеличении средств на отлов одного животного с 15 тысяч до 38 тысяч рублей.