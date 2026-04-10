Желающих отлавливать бездомных собак в Братске ожидаемо не нашлось

Напомним, на оплату услуг по обращению с бездомными собаками и кошками власти Братска готовы были потратить около 3,76 миллионов рублей. Это примерно на 25 тысяч рублей больше, чем было указано в предыдущем тендере. В новом при этом была снижена цена на услуги, которые входят в комплекс мероприятий по обращению с бездомными животными. К примеру, стоимость кастрации одного пса была уменьшена с 5,1 тысячи рублей до примерно 1,7 тысячи.