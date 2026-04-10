42 матча с дублем: Капризов побил рекорд «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил новый клубный рекорд по числу матчей с двумя и более заброшенными шайбами.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил новый клубный рекорд по числу матчей с двумя и более заброшенными шайбами. Об этом свидетельствуют данные регулярного чемпионата НХЛ.

Очередное достижение форвард оформил в игре против «Даллас Старз». Встреча завершилась со счетом 4:5, при этом Капризов забросил две шайбы.

Этот матч стал для него 42-м в карьере НХЛ, в котором он оформляет как минимум дубль. По этому показателю он вышел на первое место в истории клуба.

Прежний рекорд принадлежал Мариану Габорику, на счету которого было 41 такой матч.

Ранее Капризов сравнялся с этим результатом, оформив хет-трик в одной из игр, а уже в следующей встрече превзошел показатель.

В текущем сезоне нападающий провел 77 матчей, в которых забросил 45 шайб и сделал 44 результативные передачи. Он остается одним из ключевых игроков команды и продолжает улучшать клубную статистику.

