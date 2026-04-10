Следком возбудил уголовное дело после гибели двух из семи туристов на Камчатке

СК отреагировал на ЧП с пропавшими на Камчатке туристами.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет возбудил уголовное дело по после гибели двух из семи туристов на Камчатке, в районе Авачинского перевала. Об этом сообщили в канале Мax ведомства.

«На Камчатке следователем СК возбуждено уголовное дело по факту исчезновения группы туристов в районе Авачинского перевала, двое из которых найдены мертвыми», — говорится в публикации.

7 апреля в Камчатском крае пропала группа туристов. Семь человек ушли в поход и не вернулись. Часть группы найдена. Двое туристов обнаружены мертвыми.

Туристов нашли в районе Авачинского перевала. Всем пострадавшим будет оказана медицинская помощь. У туристов не было с собой ни спутникового телефона, ни палатки. Связь с группой пропала 7 апреля. Контрольная дата возвращения была назначена на 10 апреля. По предварительным данным, туристы могли попасть в пургу и сбиться с ориентира.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше