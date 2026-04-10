Следком возбудил уголовное дело после гибели двух из семи туристов на Камчатке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по после гибели двух из семи туристов на Камчатке, в районе Авачинского перевала. Об этом сообщили в канале Мax ведомства.
«На Камчатке следователем СК возбуждено уголовное дело по факту исчезновения группы туристов в районе Авачинского перевала, двое из которых найдены мертвыми», — говорится в публикации.
7 апреля в Камчатском крае пропала группа туристов. Семь человек ушли в поход и не вернулись. Часть группы найдена. Двое туристов обнаружены мертвыми.
Туристов нашли в районе Авачинского перевала. Всем пострадавшим будет оказана медицинская помощь. У туристов не было с собой ни спутникового телефона, ни палатки. Связь с группой пропала 7 апреля. Контрольная дата возвращения была назначена на 10 апреля. По предварительным данным, туристы могли попасть в пургу и сбиться с ориентира.