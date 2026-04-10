Три десятка новых контейнерных площадок появится в Свердловском районе Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе обустроят еще 29 современных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Проект реализуется за счет средств краевого и городского бюджетов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе обустроят еще 29 современных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Проект реализуется за счет средств краевого и городского бюджетов.

Новые площадки предназначены для обслуживания жителей многоквартирных домов и садоводческих товариществ. Они будут оборудованы бетонным основанием, крышей, металлическим каркасом и удобными подъездами для спецтехники.

Контейнерные площадки появятся по ряду адресов в разных частях района, включая улицы 60 лет Октября, Свердловскую, Семафорную, Базайскую, Королева и другие. Сейчас идет заключение контрактов, а основные работы стартуют в благоустроительный сезон, сообщает городская администрация.

Кроме того, в районе планируют установить камеры видеонаблюдения для фиксации незаконного сброса мусора, включая строительные отходы и автомобильные шины.