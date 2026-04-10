Более 50 БПЛА сбили над Ростовской областью за ночь

В ночь на 10 апреля в небе над Ростовской областью сбили более 50 дронов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
БПЛА уничтожили над десятью районами области. Так, дроны сбили над Миллеровским, Тарасовским, Чертковским, Шолоховским, Верхнедонским, Константиновским, Боковским, Мартыновским, Обливским, Каменским районами.
Как сообщил губернатор, в Чертковском районе в селе Шептуховка в результате падения обломков беспилотника в частном доме было повреждено остекление одного окна. Известно, что из людей никто не пострадал. Возгорания не было.
— Жительнице дома окажем помощь в устранении последствий, — добавил Юрий Слюсарь.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают