В каких условиях приходится жить в казахстанских домах престарелых?

Закрытие медико-социальных учреждений для престарелых и лиц с инвалидностью: проблема Казахстана
За последний год в Казахстане закрылись два медико-социальных учреждения для престарелых и лиц с инвалидностью — по одному в Карагандинской и Западно-Казахстанской областях. Это тревожный сигнал, особенно учитывая, что такие учреждения в сельской местности присутствуют лишь в 8 из 20 регионов страны.
В двух регионах — Кызылординской и Мангистауской областях — таких учреждений нет вовсе. В 2025 году в этих учреждениях проживали 6,7 тыс. казахстанцев, что на 4,7% меньше, чем годом ранее. В столице насчитывалось более 1 тыс. проживающих, а в густонаселённом Шымкенте — всего 15 человек.
В обществе существует мнение, что дома престарелых — зло, а помещение туда пожилых родственников — предательство. Семьи, вынужденные пойти на это, нередко осуждаются. Однако врачи и психологи бьют тревогу: пожилые люди, особенно с болезнью Альцгеймера, нуждаются в профессиональном медицинском и социальном уходе, который невозможно обеспечить на дому.
Создание и развитие инфраструктуры специализированных домов и культура профессионального ухода — важнейший показатель заботы о качестве жизни в старости. Однако в Казахстане с этим не всё гладко. В 2025 году штатное количество должностей составило 4,1 тыс., а фактическая численность работников — всего 3,8 тыс.
Проблемы благоустройства и кадрового обеспечения
Одно из казахстанских медико-социальных учреждений не имеет даже водопровода. Санузлом оборудованы только 39,1% комнат, ванной или душем — 16,8%. В некоторых случаях туалет и ванна рассчитаны на блок или этаж, что неудобно для пожилых и людей с инвалидностью.
Для страны с растущей продолжительностью жизни это большая проблема. Уход за пожилыми казахстанцами ложится на плечи родственников, ухудшая качество жизни как самих людей преклонного возраста, так и их семей.