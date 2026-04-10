Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Белгородскую область может возглавить генерал-майор Шуваев

Заместитель губернатора Иркутской области Александр Шуваев рассматривается как возможный кандидат на пост главы Белгородской области в случае отставки Вячеслава Гладкова. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Уточняется, что Шуваев родился в Белгородской области и получил военное образование в Рязанском институте ВДВ и Общевойсковой академии ВС РФ. Сообщается, что с 2002 года он проходил службу в различных регионах.

Отмечается, что в 2015 году он был назначен заместителем командира десантно-штурмовой бригады в Туле, а с 2017 года возглавил парашютно-десантный полк в составе 106-й гвардейской дивизии, передает издание.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 9 апреля, отказался комментировать информацию о возможной отставке Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области.

Ранее вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина обвинили в растрате и получении взяток. Он связан с делом о многомиллионных хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Чиновник называет доводы следствия «абсолютно выдуманными». Чем еще известен Зайнуллин и в чем конкретно его обвиняют — в материале «Вечерней Москвы».

