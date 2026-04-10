Каталог промышленных сувениров Таймыра от команды АРН — это мост между мастерами и бизнесом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В прошлом году по инициативе Агентства развития Норильска (АРН) на Таймыре прошел конкурс промышленных сувениров. По его итогам команда АРН выпустила каталог творческих произведений, созданных мастерами из Норильска, Дудинки и Хатанги.
Красочное издание стало навигатором по индустриальной карте территории и мостом между мастерами и бизнесом.
Сувениры распределили по номинациям — «Деловой», «Практичный» и «Креативный», чтобы заказчикам было легко находить решения как для корпоративных подарков, так и для памятных вещей из турпоездки.
Каждое изделие — результат погружения авторов в мир промышленной Арктики. Мастера посетили тепличный комплекс, пивоваренную компанию, молочный завод и горнодобывающую площадку, где напитались картинками, звуками и запахами. Потому и каталог вышел пестрым: на страницах оттенки оранжевого сменяются зеленым, белым, голубым, что наглядно доказывает — Норильск ярче и многограннее, чем мы привыкли думать.
«Каталог и сувениры в нем расширяют представление о природе территории и ее промышленности. Далеко не везде в нашей стране металл проходит полный цикл производства — от добычи руды до отгрузки готовой продукции. А Таймыр может этим похвастаться. Еще в Норильске есть все, чтобы в условиях Крайнего Севера работало и молочное производство, и хлебозавод, и мясоперерабатывающие комбинаты. Чтобы люди не чувствовали себя оторванными от благ “материка” и у них был свой оазис посреди тундры», — рассказывает специалист направления «Развитие туризма» АРН Екатерина Болтачева.
На страницах каталога соседствуют очень разные работы: ностальгическая свеча в форме легендарного мороженого «ванночка», арктический шоколад «Металлы» с начинкой из локальных продуктов, подставка с узором северных вод, парфюм «Горняк» с минеральными нотами. А рядом — вязаный кролик, который стал первым серьезным опытом для мастера, и многое другое.
Среди работ, посвященных норильским теплицам, носки «Свежо и зелено» от Марины Птица. Работая начальником социального отдела одной из групп компаний «Норникеля», в свободное время она создает сувенирные носки с поэтическими текстами на упаковке. Для конкурса выбрала зеленую, контрастную тему.
«Норильские теплицы стоит посетить именно зимой, не летом. В мороз, когда кругом пятьдесят оттенков белого, ты приходишь в субтропический климат — и впечатляешься, что кругом так зелено. А еще внутри все по последнему слову агротехники», — рассказывает Марина Птица.
Задумка изделия в том, чтобы носки с полярными огурцами дарили ощущение тепла не только на ногах, но и в душе. Стихи на упаковке углубляют смысл и ценность сувенира, рассказывая об особенностях продукции. Такое решение уже нашло отклик: сейчас сувенир продается в городских сувенирных лавках и вызывает интерес корпоративных заказчиков.
«Мне нравится визуал страниц. На изображениях сувениры вписаны в жизнь и дают представление о том, как они будут смотреться: ночник на тумбочке, панно на стене. Изделия хорошо отражают особенности, характер предприятий: те же носки показывают, какие есть сорта огурцов. Не могу не отметить на одной из страниц воздушный шар с Таймыром, ведь я тоже считаю, что наш полуостров — пуп земли», — с улыбкой делится Елена Серикова, генеральный директор ООО «СеверТехноСклад», представляющая бренд «Норильские теплицы».
Тираж печатной версии ориентирован прежде всего на предпринимателей и компании. Но ключевая ставка сделана на электронный формат. Это позволяет каталогу жить шире — доходить до бывших норильчан, для которых сувениры становятся ниточкой, связывающей с городом, и до тех, кто только планирует открыть для себя Таймыр. Так выстраивается целая цепочка: сувенир рождает интерес, за ним открывается история, которая пробуждает желание вернуться или приехать впервые — в итоге складывается туристический маршрут. Так простая вещь становится точкой притяжения на Таймыр.
Организаторы планируют в будущем повторять конкурс, ведь для мастеров это возможность масштабировать свое дело и стать частью индустрии гостеприимства, для бизнеса — инструмент работы с локальной идентичностью, а для туристов — способ увезти с собой не просто предмет, а опыт, который хочется сохранить.