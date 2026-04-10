Нижегородская область вошла в топ регионов с высокой распроданностью жилья

Несмотря на сложные рыночные условия, такие как высокие ипотечные ставки, показатель распроданности на конец 2025 года в России составил 73%, что ниже уровня 2023 года (89%), но всё ещё в пределах нормы. Эксперты отмечают, что показатель восстановился после минимальных 69% в третьем квартале 2025 года благодаря активному спросу в зимний период.