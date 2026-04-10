Нижегородская область вошла в топ регионов с высокой распроданностью жилья

Аналитики АКРА отмечают, что в среднем по стране уровень распроданности новых квартир остаётся в пределах нормы. Однако ситуация существенно различается в зависимости от региона. В некоторых местах наблюдается дефицит предложения, тогда как в других растёт количество непроданных квартир, выяснила «Российская газета».
Баланс спроса и предложения обычно измеряется соотношением проданных квартир к степени готовности дома. Оптимальным считается уровень в 60−80%. При таком показателе девелоперы имеют достаточно средств на счетах эскроу для обслуживания проектных финансов, а запаса нереализованных площадей хватает для удовлетворения будущего спроса.
Несмотря на сложные рыночные условия, такие как высокие ипотечные ставки, показатель распроданности на конец 2025 года в России составил 73%, что ниже уровня 2023 года (89%), но всё ещё в пределах нормы. Эксперты отмечают, что показатель восстановился после минимальных 69% в третьем квартале 2025 года благодаря активному спросу в зимний период.
Однако в разных регионах уровень распроданности может сильно различаться. Например, в Ингушетии этот показатель составляет всего 1%, тогда как в Херсонской области он достигает 170%. Это означает, что в последнем регионе раскуплены почти все квартиры, даже при незавершённом строительстве.
В 2025 году дефицит предложения наблюдался в 30 регионах, а дефицит спроса — в 25. Низкая распроданность отмечалась, в частности, в Краснодарском крае, где традиционно строится много новостроек. С другой стороны, слишком высокая распроданность наблюдалась в регионах с большими объёмами строительства, таких как Нижегородская область, Москва и Санкт-Петербург.
Эксперты отмечают, что Нижегородская область отличается высокой распроданностью жилья уже пять лет. Однако дефицит предложения здесь постепенно сокращается благодаря запуску новых проектов. Рост цен на квартиры в регионе ранее стабильно превышал среднероссийский, но сейчас этот разрыв также сокращается.
Тем не менее, уверены аналитики, спрос здесь останется высоким ещё долго из-за низкой обеспеченности жильём (28,3 кв. м на человека против 28,8 кв. м по стране). Однако рост цен сдерживается убылью населения и низким интересом к местной недвижимости из других регионов.
В 2026 году ожидается снижение спроса по сравнению с ажиотажем конца 2025 года перед изменением условий программы «Семейная ипотека». Это может привести к сокращению запусков новых проектов и усилению конкуренции среди застройщиков. В перспективе диспропорции могут потребовать дополнительных мер регулирования.
