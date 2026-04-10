«Добрые игры» готовятся внедрить в российские детские сады

«Добрые игры» начнут проводить в российских детских садах. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», данный проект разработали специально для дошкольных учреждений, это аналог «Разговоров о важном», которые проходят в школах. Планируется, что новые занятия начнутся с 1 сентября.
Ранее в министерстве просвещения Российской Федерации объясняли, что знакомить детей с ценностями дружбы, взаимопомощи и уважения будут с учетом их возраста (в категориях 3−5 и 5−7 лет) в мягкой игровой форме.
— Проект позволит укрепить связь детских садов и семьи. Важно, что темы, которые дети узнают во время «Добрых игр», они смогут обсудить и закрепить дома, в кругу родных, — отмечал ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Проект предусматривает беседы, игры, творческие задания и чтение книг. Поможет воспитателям и родителям обсуждать с детьми ключевые темы в доступной форме комплект методических материалов. «Добрые игры» расскажут о любви к Родине, ее истории, помогут в формировании нравственных качеств, представлений о гражданственности, уделят внимание важности семьи и дружбы.
В прошлом году проект уже прошел апробацию в нескольких десятках дошкольных учреждениях в отдельных регионах страны.