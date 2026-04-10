200 тысяч тенге на выпускной: скандал в алматинской школе дошел до министерства

Поводом стали жалобы родителей на крупные суммы, которые планировалось собрать с семей одиннадцатиклассников. После резонанса в соцсетях ситуацию проверили, а к ответственности привлекли руководство школы и районного отдела образования, сообщает El.kz.
Поводом для разбирательств стало видеообращение матери выпускника, опубликованное журналистом Михаилом Козачковым. По её словам, с 138 семей планировалось собрать более 41 миллиона тенге. Около 9 миллионов тенге, как утверждается, хотели направить на шоу-программу.
Женщина заявила, что провела собственные расчёты и пришла к выводу: организовать выпускной можно значительно дешевле. Однако её предложение поддержки не получило.
Финансовая нагрузка на родителей
Отдельное внимание она обратила на размер сборов. Речь шла о сумме в 200 тысяч тенге с человека, что стало серьёзной нагрузкой для многих семей.
«В этом году мой ребёнок заканчивает общеобразовательную школу города Алматы. Я столкнулась с ситуацией, с которой из года в год сталкиваются все родители выпускников. С каждого ребёнка в нашей школе собирают 200 тыс. тенге и даже больше. Для общеобразовательной школы достаточно внушительная сумма, и не каждая семья может комфортно её заплатить. При этом смета остаётся непрозрачной. Значительная часть расходов детям не нужна», — сообщила женщина.
Она пояснила, что, как финансист, проверила расчёты и предложила более бюджетный вариант.
«Наши дети не должны учиться тому, что сборы денег, непрозрачные и безответственные, являются нормой. Я не против выпускного для детей, но давление в школах на детей и родителей недопустимо. В образовательных школах должны быть взвешенные и разумные расходы на праздник. Хоть и говорят в управлении образования, что школа не имеет отношения к сбору денег, но сбор денег происходит именно в стенах школы и в школьных чатах, поэтому, по логике и сути, школы имеют прямое отношение к сбору денег», — сказала она.
Ситуацию со сборами на выпускной вечер в одной из школ Алматы прокомментировали в управлении образования акимата города. После обращений родителей и общественного резонанса была проведена проверка, результаты которой озвучили в профильных органах.
Что показала проверка
По информации ведомства, инициатива обсуждения денежных сборов исходила не от школы, а от самих родителей. При этом обсуждение велось в неформальных чатах.
«Выяснено, что инициатива по сбору денежных сумм исходила от группы родителей и обсуждалась в неформальных родительских чатах. Несмотря на то что инициатива была частной, администрация школы и районный отдел образования допустили ослабление контроля за соблюдением этических норм и принципов прозрачности в учебном заведении. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и отсутствие должного контроля по недопущению незаконных сборов (в том числе через родительские комитеты) руководитель общеобразовательного учреждения привлечён к дисциплинарной ответственности. Руководитель соответствующего районного отдела образования также получил дисциплинарное взыскание за упущения в профилактической работе на подведомственной территории», — сообщили в ведомстве.
Позиция Министерства просвещения
В Министерстве просвещения напомнили, что действующее законодательство прямо запрещает любые денежные сборы в школах.
«По информации управления образования города Алматы, школа не является организатором выпускного мероприятия и не осуществляет сбор денежных средств с родителей обучающихся. Установлено, что администрация и педагогические работники гимназии не вовлечены в сбор денежных средств. Сообщаем, по результатам рассмотрения обращения и анализа представленных сведений факты незаконного сбора денежных средств со стороны школы не подтверждены», — говорится в ответе Министерства.
Разъяснительная работа с родителями
Ведомство также сообщило о дополнительных мерах после проверки. В школах усилили информационную работу с выпускниками и их родителями, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
Отмечается, что педагогические советы и управления образования проводят разъяснения о нецелесообразности чрезмерных расходов на выпускные. Параллельно разрабатываются рекомендации по организации и проведению таких мероприятий.