В Хабаровском крае космический забег открывает сезон спорта

В Хабаровском крае стартует серия спортивных мероприятий для жителей региона, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятия проходят в рамках проекта «Доступный спорт» по государственной программе «Спорт России», инициированной Владимиром Путиным.
11 апреля в Хабаровске состоится бесплатная тренировка по бегу. Она поможет подготовиться к полумарафону «Забег.РФ», который пройдёт 23 мая. Участие доступно для людей с любым уровнем подготовки.
Начало занятия в 9:00 в легкоатлетическом манеже.
В этот же день жителей ждёт «космический забег» на 5 километров, приуроченный ко Дню космонавтики. Старт — с набережной стадиона имени Ленина, у сцены возле речного вокзала.
Спортивные выходные продолжат волейбольные матчи. «Амурские Тигрицы» проведут заключительные домашние игры сезона против команд «Динамо-Метар-2» и «Динамо-Уфимочка БашГАУ».
Игры состоятся 11 апреля в 18:00 и 12 апреля в 17:00 в универсальном спортивном комплексе.
Также открыт набор детей в секцию регби. Тренировки проходят для мальчиков и девочек от 10 до 15 лет три раза в неделю на стадионе «Нефтяник».
Дополнительно 15 апреля запланирована ещё одна бесплатная беговая тренировка в спортивном комплексе «Ерофей».
Организаторы подчёркивают, что цель проекта — сделать спорт доступным и регулярным для жителей региона.