Суд признал опасным бездействие администрации села в Хабаровском крае

Прокурорская проверка показала, что администрация сельского поселения долгое время игнорировала требования законодательства и предписания пожарного надзора. В частности, населенный пункт не был в полной мере обеспечен системами наружного противопожарного водоснабжения круглогодичного действия. Такое положение дел нарушало нормы СП 8.13130 и ставило под угрозу безопасность местных жителей, чье имущество могло пострадать при возникновении возгораний.