Суд признал опасным бездействие администрации села в Хабаровском крае

Прокуратура Комсомольского района через суд заставила чиновников сельской администрации заняться вопросами пожарной безопасности. Поводом для иска стало отсутствие в населенном пункте исправных источников водоснабжения на случай ЧС, сообщает пресс-служба суда по Хабаровскому краю. Подробнее об инциденте — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Прокурорская проверка показала, что администрация сельского поселения долгое время игнорировала требования законодательства и предписания пожарного надзора. В частности, населенный пункт не был в полной мере обеспечен системами наружного противопожарного водоснабжения круглогодичного действия. Такое положение дел нарушало нормы СП 8.13130 и ставило под угрозу безопасность местных жителей, чье имущество могло пострадать при возникновении возгораний.
Рассмотрев материалы дела, суд признал бездействие местных властей незаконным. В решении подчеркивается, что отсутствие мер по противопожарному обустройству территории создает угрозу жизни и здоровью граждан. Теперь администрация обязана исполнить требования Технического регламента и обеспечить поселение необходимыми источниками воды для тушения пожаров.
