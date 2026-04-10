Найден способ стимулировать нейроны мозга без операции

В современной медицине для стимуляции клеток и тканей часто используют вживляемые металлические электроды. Но у метода есть минусы: они могут вызывать инфекции, травмировать ткани и отторгаться организмом. В качестве безопасной альтернативы ученые рассматривают биосовместимые магнитоэлектрические наночастицы. Это материалы на стыке материаловедения, физики и биомедицины. Они умеют превращать магнитное поле в локальные электрические импульсы — это позволяет воздействовать на живые клетки без прямого контакта и без операции.