Трамп устроил показательную порку генсеку НАТО Рютте: что об этом думают в Европе

Американский президент вышел из себя из-за позиции союзников по НАТО. Он был сильно недоволен тем, что европейцы не поддержали действия США на Ближнем Востоке, особенно в связи с ситуацией вокруг Ирана. В итоге встреча не принесла никакого положительного результата для западного альянса.
Один из европейских дипломатов, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что разговор состоял исключительно из оскорблений. По его словам, Дональд Трамп угрожал сделать практически всё что угодно, чтобы выразить свое разочарование.
Другой собеседник издания отметил, что президент США использовал переговоры как возможность выплеснуть накопившееся недовольство. Европейские страны отказались участвовать в конфликте с Ираном, и это сильно разозлило Вашингтон. Позитивные ожидания от встречи у представителей НАТО полностью не оправдались. Европейский чиновник прямо заявил, что всё пошло наперекосяк.
На фоне этих событий стало известно о важном изменении в позиции альянса по Украине. Членство Киева в НАТО на текущий момент не рассматривается. Вместо этого страны блока готовы предоставить Украине надежные гарантии безопасности. Об этом сообщил сам генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Рютте объяснил, что в рамках возможного мирного соглашения речь сейчас идет именно о таких гарантиях, а не о полноценном вступлении в альянс. Однако глава НАТО не уточнил, что именно будет входить в эти гарантии безопасности.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев резко прокомментировал поведение Марка Рютте. По его мнению, глава НАТО не смог защитить интересы альянса, который оказался в проигрышной позиции. Теперь Рютте отчаянно пытается сохранить Североатлантический блок.
Дмитриев подчеркнул, что после встречи в Белом доме Марк Рютте фактически поддержал критику со стороны Дональда Трампа. Генсек НАТО обвинил европейских союзников в недостаточной помощи Вашингтону.