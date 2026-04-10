И хочется, и колется: что происходит с ценами на рыбу и морепродукты в Казахстане

Где покупать выгоднее?
Экономные люди предпочитают покупать рыбу и морепродукты на базарах. Это самый доступный вариант. Немного дороже можно приобрести этот деликатес в специализированных рыбных магазинах. Однако, цены в супермаркетах значительно выше. Заказывая рыбу через интернет, будьте осторожны. Перед покупкой лучше увидеть товар вживую и понюхать его, советуют продавцы.
Признаки качества рыбы
Запах
Свежий продукт не должен пахнуть рыбой. Запах может напоминать водоем (море, реку, тину). Резкий или неприятный запах (например, аммиачный) должен насторожить и стать поводом отказаться от покупки.
Внешний вид
Тушка должна быть упругой, однородной, без излишков слизи, темных пятен и непривычной для конкретного сорта окраски. Зеленоватые пятна на брюхе — признак испорченной рыбы.
Жабры
Особое внимание следует уделить жабрам. У свежей рыбы они красного цвета. Серые или почерневшие жабры свидетельствуют о некачественном продукте.
Глаза
Глаза должны быть ясными, прозрачными и выпуклыми. Если они кажутся «усохшими» или ввалившимися, это значит, что рыба уже долго лежит на прилавке.
Польза от рыбы и морепродуктов
Рыба и морепродукты ценятся за свою питательность, высокое содержание витаминов и микроэлементов. Белка в рыбе практически столько же, сколько в мясе, а жиры гораздо полезнее.
> «Рыба является источником полноценного белка, легкоусвояемого жира, богатого витаминами. Морская рыба содержит большое количество минеральных солей и микроэлементов: йод, фосфор, фтор, селен. Рыба и морепродукты также обеспечивают организм витаминами А, D, E и группы В. Рекомендуется употреблять рыбу регулярно: не менее двух раз в неделю или ежедневно по 50 граммов. Это хорошая профилактика множества заболеваний. Если есть реже, ничего страшного, но эффект будет менее выраженным. Предпочтение стоит отдавать некрупной рыбе: сельди, скумбрии, форели, так как крупная рыба может содержать больше солей тяжелых металлов», — говорит терапевт-диетолог Екатерина Дудинкова.
Меры профилактики
Рыбная продукция может быть опасна из-за паразитов. Риск заражения возрастает при употреблении сырой, слабозамороженной и слабосоленой рыбы.
Наиболее надежные способы термической обработки — варка, обжаривание или запекание. После закипания рыбу следует варить не менее 15 минут. Жарить или запекать рекомендуется около получаса в распластанном виде. При жарке сковороду лучше закрыть крышкой для ускорения процесса обеззараживания. В духовке рыбу можно накрыть фольгой.
Заключение
Следуя правилам выбора и приготовления рыбы, вы сможете получить максимум пользы для здоровья.