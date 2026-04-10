И хочется, и колется: что происходит с ценами на рыбу и морепродукты в Казахстане

> «Рыба является источником полноценного белка, легкоусвояемого жира, богатого витаминами. Морская рыба содержит большое количество минеральных солей и микроэлементов: йод, фосфор, фтор, селен. Рыба и морепродукты также обеспечивают организм витаминами А, D, E и группы В. Рекомендуется употреблять рыбу регулярно: не менее двух раз в неделю или ежедневно по 50 граммов. Это хорошая профилактика множества заболеваний. Если есть реже, ничего страшного, но эффект будет менее выраженным. Предпочтение стоит отдавать некрупной рыбе: сельди, скумбрии, форели, так как крупная рыба может содержать больше солей тяжелых металлов», — говорит терапевт-диетолог Екатерина Дудинкова.