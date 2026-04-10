Белорусский врач сказала, по каким симптомам отличить сезонную аллергию от простуды

Старший преподаватель кафедры педиатрии Института переподготовки и повышения квалификации кадров здравоохранения Белорусского государственного медицинского университета, врач-аллерголог-иммунолог, врач-педиатр Юлия Зайцева сказала БелТА, как отличить сезонную аллергию от простуды.
По словам врача, симптомы аллергии очень сильно схожи с симптомами простуды. Если же белорус никогда не сталкивался с поллинозом (сезонное аллергическое заболевание, которое вызвано пыльцой растений), то ему будет довольно сложно понять, простуда ли это. В данных случаях, рекомендует специалист, нужно обращаться к врачам и не игнорировать симптомы.
— Среди симптомов могут быть слезотечение, зуд век или в носу, носоглотке, першение в горле, чихание, покашливание. Также наблюдаются водянистые выделения из носа, откашливания, — перечислила Юлия Зайцева.
Кроме того, родители высказывают жалобы на плохой сон у детей. Врач обращает внимание, что симптомы обычно проявляются именно утром, когда пыльцы больше всего, а вот днем их может не быть вообще.
Зайцева сообщила и про очень острые симптомы. К примеру, бронхоспазм, высыпания:
— Это наиболее серьезные случаи, которые иногда требуют госпитализации. Тут надо выяснить, не болеет ли ребенок другими заболеваниями.
Врач, говоря о симптомах аллергии у взрослых, уточняет: они часто повторяются из года в год, к ним белорусы привыкают и иногда игнорируют.
— Они могут сильно усилиться, когда внезапно становится тепло на улице, повышается температура, выходит солнышко, и тогда титры пыльцы повышаются многократно за несколько часов. Из-за этого и симптомы могут резко усилиться, — подчеркивает специалист.
Картина является непостоянной. Однако симптомы, как правило, приходят каждый год и в определенный сезон. Речь идет про период цветения деревьев и луговых трав.
