Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский врач сказала, по каким симптомам отличить сезонную аллергию от простуды

Белорусский врач сказала, как отличить сезонную аллергию от простуды.

Источник: Комсомольская правда

Старший преподаватель кафедры педиатрии Института переподготовки и повышения квалификации кадров здравоохранения Белорусского государственного медицинского университета, врач-аллерголог-иммунолог, врач-педиатр Юлия Зайцева сказала БелТА, как отличить сезонную аллергию от простуды.

По словам врача, симптомы аллергии очень сильно схожи с симптомами простуды. Если же белорус никогда не сталкивался с поллинозом (сезонное аллергическое заболевание, которое вызвано пыльцой растений), то ему будет довольно сложно понять, простуда ли это. В данных случаях, рекомендует специалист, нужно обращаться к врачам и не игнорировать симптомы.

— Среди симптомов могут быть слезотечение, зуд век или в носу, носоглотке, першение в горле, чихание, покашливание. Также наблюдаются водянистые выделения из носа, откашливания, — перечислила Юлия Зайцева.

Кроме того, родители высказывают жалобы на плохой сон у детей. Врач обращает внимание, что симптомы обычно проявляются именно утром, когда пыльцы больше всего, а вот днем их может не быть вообще.

Зайцева сообщила и про очень острые симптомы. К примеру, бронхоспазм, высыпания:

— Это наиболее серьезные случаи, которые иногда требуют госпитализации. Тут надо выяснить, не болеет ли ребенок другими заболеваниями.

Врач, говоря о симптомах аллергии у взрослых, уточняет: они часто повторяются из года в год, к ним белорусы привыкают и иногда игнорируют.

— Они могут сильно усилиться, когда внезапно становится тепло на улице, повышается температура, выходит солнышко, и тогда титры пыльцы повышаются многократно за несколько часов. Из-за этого и симптомы могут резко усилиться, — подчеркивает специалист.

Картина является непостоянной. Однако симптомы, как правило, приходят каждый год и в определенный сезон. Речь идет про период цветения деревьев и луговых трав.

Ранее врач предупредила об опасной пыльце, появившейся в Беларуси: «Слезотечение, насморк, чихание, кашель».

Кроме того, «Белфармация» сказала белорусам, как бороться с весенней аллергией на пыльцу.

Тем временем ЖКХ предупредило белорусов про электромагнитный смог, грязь и аллергию в домах: «Головные боли, головокружения, нарушение сна, постоянное чувство усталости».