В Красноярске в Пасхальную ночь запустят бесплатные автобусы

В Пасхальную ночь с 11 на 12 апреля в Красноярске организуют движение автобусов по пяти маршрутам. В мэрии сообщили, что они разработаны так, чтобы после окончания торжественных богослужений красноярцы могли уехать от крупных храмов в разные части города.