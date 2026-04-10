В Красноярске в Пасхальную ночь запустят бесплатные автобусы

В Пасхальную ночь с 11 на 12 апреля в Красноярске организуют движение автобусов по пяти маршрутам. В мэрии сообщили, что они разработаны так, чтобы после окончания торжественных богослужений красноярцы могли уехать от крупных храмов в разные части города.
Маршрут № 1: Храм Рождества Христова — ул. Щорса — ул. Мичурина — пр. им. газ. «Красноярский рабочий» — ул. Тамбовская — ул. Шевченко — ул. Амурская — ул. Суворова — ул. Мичурина — ул. Павлова — ул. 60 лет Октября, 169а (АО «КПАТП № 7»).
Маршрут № 2: Храм Рождества Христова — ул. Щорса — ул. Мичурина — ул. Московская — пр. им. газ. «Красноярский рабочий» — ул. Матросова — ул. Свердловская — пер. Кривоколенный — ул. 60 лет Октября, 169а (АО «КПАТП № 7»).
Маршрут № 3: Храм Рождества Христова — ул. Щорса — ул. Мичурина — Октябрьский мост — ул. Авиаторов — ул. Партизана Железняка — ул. Аэровокзальная — ул. Взлётная — ул. 78 Добровольческой Бригады — ул. 9 Мая — пр. Комсомольский — ул. Краснодарская — пр. Металлургов — ул. Тельмана — ул. Воронова — ул. Гайдашовка — Енисейский тракт — пр. 60 лет образования СССР — мкрн. Солнечный.
Маршрут № 4: Храм Рождества Христова — ул. Щорса — ул. Мичурина — Октябрьский мост — ул. Партизана Железняка — ул. Белинского — ул. Ленина — ул. Железнодорожников — пр. Свободный — ул. Ладо Кецховели — ул. Копылова — ул. Высотная — ул. Тотмина — ул. Калинина, 84 (АО «КПАТП № 5»).
Маршрут № 5: Свято-Успенский мужской монастырь — ул. Лесная — пр. Свободный — ул. Лесопарковая — ул. Чернышева — ул. Гусарова — ул. Мирошниченко — ул. Е. Стасовой — ул. Высотная — ул. К. Армии — ул. Копылова — ул. Профсоюзов — пр. Мира — ул. Вейнбаума — Коммунальный мост — ул. Матросова — ул. 60 лет Октября, 169а (АО КПАТП-7).
По всем маршрутам можно будет уехать после окончания торжественных богослужений. Четыре автобуса — у храма Рождества Христова с 02:00 и отправятся в рейс по мере завершения службы, ориентировочно в 03:00.
Один автобус — в районе Свято-Успенского мужского монастыря с 02:00. В рейс он отправится после завершения службы, ориентировочно в 03:00.
Информацию о движении автобусов можно уточнить по телефону Центральной диспетчерской службы городского пассажирского транспорта 256−84−00 или на сайте.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.