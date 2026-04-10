На Пасху 12 апреля тепло будет соседствовать с циклоном в Хабаровском крае

Перед Пасхой, 12 апреля, в Хабаровске пройдут небольшие дожди — словно само небо откликнется на радость Светлого Воскресения Христова. Однако уже днём установится тёплая погода без осадков, что откроет благоприятное окно для пасхальных торжеств и праздничных богослужений. Об этом сообщил hab.aif.ru главный синоптик Хабаровского гидрометцентра Никита Перерва.
Небольшие осадки ожидаются в краевой столице 11 апреля. В ночь на воскресенье, 12 апреля, дожди прекратятся. Сам церковный праздник пройдёт без существенных осадков, однако в ночь на понедельник, 13 апреля, дожди могут возобновиться. Температура воздуха также повысится: в субботу ожидается около +1 ночью и до +5 днём, в воскресенье — около −1 ночью и до +10 днём.
Ветер в Хабаровске к Пасхе ослабнет: 11 апреля будет дуть северо-восточный со скоростью 9−14 м/с, а в сам праздник, 12 апреля, — северо-западный, 5−10 м/с.
Однако в целом по Хабаровскому краю погода останется неустойчивой, особенно на востоке. Советско-Гаванский, Ульчский, имени Лазо и Николаевский районы окажутся под влиянием циклона, пришедшего со стороны Японского моря.
«В этих районах ожидаются дожди и ветер с порывами до 15−22 м/с. Температурный фон будет умеренно прохладным: от −5 до +2 градусов ночью и от +3 до +8 градусов днём» — добавил синоптик.