Омским охотникам обозначили разрешенное количество добычи тетерева и глухаря

В пятницу, 10 апреля 2026 года, Министерство природных ресурсов и экологии Омской области сообщило о начале выдачи разрешений на добычу самцов тетерева и глухаря в весенний сезон охоты. Он начинается 10 апреля.
Сообщается, что за весенний сезон один охотник может добыть 10 самцов тетерева и 5 самцов глухаря.
Выдача разрешений на добычу дичи будет на общедоступные охотничьи угодья конкретного муниципального района Омской области.
По данным регионального Минприроды, всего в Омской области разрешено добыть 1407 глухарей и 19036 тетеревов.