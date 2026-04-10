Омским охотникам обозначили разрешенное количество добычи тетерева и глухаря

Сезон стартует в пятницу, 10 апреля 2026 года.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 10 апреля 2026 года, Министерство природных ресурсов и экологии Омской области сообщило о начале выдачи разрешений на добычу самцов тетерева и глухаря в весенний сезон охоты. Он начинается 10 апреля.

Сообщается, что за весенний сезон один охотник может добыть 10 самцов тетерева и 5 самцов глухаря.

Выдача разрешений на добычу дичи будет на общедоступные охотничьи угодья конкретного муниципального района Омской области.

По данным регионального Минприроды, всего в Омской области разрешено добыть 1407 глухарей и 19036 тетеревов.