В России появится необычный грузовой воздушный транспорт: только у нас есть конструкторы, умеющие создавать его

В ближайшие два-три года в России могут появиться грузовые дирижабли для логистики. Об этом в интервью ТАСС сообщила гендиректор, основатель авиационного конструкторского бюро «Первый дирижабль» Полина Албек.
По ее словам, сейчас бывают случаи использования аэростатов с полезной нагрузкой до 200−300 килограммов. Их можно задействовать в защите от дронов, раздаче связи сотовой сети.
«Непосредственно грузовые дирижабли для логистики, я полагаю, мы увидим в рамках года, двух-трех лет — это то, что на самом деле возможно», — сказала она.
Как отметила руководитель компании, только в нашей стране есть конструкторы, которые умеют это делать.
