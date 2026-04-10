Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России появится необычный грузовой воздушный транспорт: только у нас есть конструкторы, умеющие создавать его

Албек: в РФ в ближайшие 2−3 года могут появиться грузовые дирижабли.

В ближайшие два-три года в России могут появиться грузовые дирижабли для логистики. Об этом в интервью ТАСС сообщила гендиректор, основатель авиационного конструкторского бюро «Первый дирижабль» Полина Албек.

По ее словам, сейчас бывают случаи использования аэростатов с полезной нагрузкой до 200−300 килограммов. Их можно задействовать в защите от дронов, раздаче связи сотовой сети.

«Непосредственно грузовые дирижабли для логистики, я полагаю, мы увидим в рамках года, двух-трех лет — это то, что на самом деле возможно», — сказала она.

Как отметила руководитель компании, только в нашей стране есть конструкторы, которые умеют это делать.

Ранее разработчики рассказали о постройке первого российского военного дирижабля.

Позже KP.RU узнал, какие новые виды транспорта сейчас обкатываются в разных странах мира и что стало с другими амбициозными проектами.