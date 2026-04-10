Семья, гречка и бананы. 9 открыток к праздникам 10 апреля

10 апреля отмечается Международный день гречневой крупы — праздник, посвящённый одной из самых полезных и популярных каш в мире. Точная дата его появления неизвестна, но считается, что он приурочен к периоду Великого поста, когда гречка становится одним из основных постных блюд. Гречиху начали выращивать ещё в VI тысячелетии до нашей эры в Китае, а на Русь она попала в VII-VIII веках. В России гречка стала визитной карточкой страны и любимым гарниром для миллионов людей.