В Красноярске подросток на самокате сбил остановившуюся у перехода девушку (видео)

В Красноярске сотрудники полка ДПС нашли подростка, который на электросамокате сбил девушку у пешеходного перехода.
В пресс-службе дорожной полиции рассказали, что ДТП с участием пешехода и самоката произошло несколько дней назад в Ленинском районе города и попало в поле зрения камер наблюдения. На записи видно, что девушка останавливается около пешеходного перехода на тротуаре и в этот момент ее сбивает с ног мальчик на электросамокате. Когда девушка поднялась на ноги, подросток продолжил движение.
В полиции пояснили, что позднее девушка обратилась за медицинской помощью и оказалось, что она получила сотрясение головного мозга. Ей назначили лечение.
Сотрудники полка ДПС провели проверку и установили личность водителя — им оказался 16-летний подросток. Парню теперь грозит административная ответственность по ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Кроме того, пострадавшая имеет право требовать возмещение расходов на лечение и моральный ущерб.
«Этот случай подчёркивает важность соблюдения ПДД всеми, включая водителей электросамокатов, которые всё чаще становятся участниками дорожного движения и должны нести ответственность за свои действия. Водителям СИМ необходимо быть внимательными и осторожными, особенно при движении по тротуарам, чтобы не создавать угрозу для пешеходов», — отметили в полиции.
