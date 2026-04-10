В Красноярске подросток на самокате сбил остановившуюся у перехода девушку (видео)

В пресс-службе дорожной полиции рассказали, что ДТП с участием пешехода и самоката произошло несколько дней назад в Ленинском районе города и попало в поле зрения камер наблюдения. На записи видно, что девушка останавливается около пешеходного перехода на тротуаре и в этот момент ее сбивает с ног мальчик на электросамокате. Когда девушка поднялась на ноги, подросток продолжил движение.