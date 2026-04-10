Спортсмен красноярской Академии летних видов спорта Раман Аббасов завоевал золото чемпионата России по пауэрлифтингу в дисциплине «жим». Мастер спорта международного класса стал лучшим в весовой категории до 93 килограммов. Его результат составил 320 кг. Второе место занял Валентин Киселев из Севастополя, а третьим стал Костас Телидис из Иркутской области. Ещё одну медаль в копилку региона принесла представительница Зеленогорска Инна Стома, которая завоевала бронзу в весовой категории до 76 килограммов с результатом 160 кг. Победу в этой категории одержала Ольга Пономарёва из Оренбурга, серебряным призером стала Екатерина Немец из Якутии. Отметим, что всего в чемпионате Россию представляли более 200 спортсменов из 42 регионов страны, а сборная Красноярского края выступила в составе девяти человек, включая участников дисциплин «жим» и «жим классический».
Красноярец Раман Аббасов стал чемпионом России по пауэрлифтингу
