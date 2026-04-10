9 открыток к праздникам 10 апреля

10 апреля — день, когда в календаре встретились тёплые семейные узы, польза самой народной каши и радость экзотического фрукта. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем трём праздникам, чтобы вы могли поздравить своих родных братьев и сестёр, угостить близких любимой гречневой кашей или просто порадовать их весточкой с бананом.
День брата и сестры.
10 апреля во многих странах мира отмечают День брата и сестры — неофициальный, но очень душевный семейный праздник. Он появился в США благодаря американке Клаудии Эварт, которая в детстве потеряла брата и сестру и решила создать день памяти и благодарности, выбрав для праздника 10 апреля — день рождения своей сестры Лизетт. В России этот праздник пока не имеет официального статуса, но с каждым годом набирает популярность.
В этот день принято собираться в узком семейном кругу, звонить родным, дарить небольшие символические подарки и делиться старыми фотографиями в соцсетях. Чтобы поздравить своего брата или сестру и напомнить им, как они вам дороги, выберите душевную открытку из нашей коллекции.
День гречки.
10 апреля отмечается Международный день гречневой крупы — праздник, посвящённый одной из самых полезных и популярных каш в мире. Точная дата его появления неизвестна, но считается, что он приурочен к периоду Великого поста, когда гречка становится одним из основных постных блюд. Гречиху начали выращивать ещё в VI тысячелетии до нашей эры в Китае, а на Русь она попала в VII-VIII веках. В России гречка стала визитной карточкой страны и любимым гарниром для миллионов людей.
В этот день принято варить рассыпчатую кашу, печь гречневые блины и делиться рецептами. Чтобы пожелать близким крепкого здоровья и сытости, выберите аппетитную открытку из нашей коллекции. Или возьмите одну из более ранних, со Дня гречневой каши, который отмечался 17 марта.
День банана.
10 апреля во всём мире отмечается День банана — праздник в честь одной из самых популярных ягод в мире. Существует версия, что дата связана с 10 апреля 1963 года, когда в Лондоне начали впервые продавать этот экзотический фрукт.
В этот день принято устраивать дегустации, готовить десерты с бананами и, конечно, просто есть их — бананы богаты калием и триптофаном, который помогает поднимать настроение. Чтобы порадовать близких и поздравить их с этим весёлым праздником, выберите яркую открытку из нашей коллекции.