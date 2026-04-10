Штормовое предупреждение объявили в Хабаровском каре

С выходом южного циклона в Охотское море днем 11 и 12 апреля в восточных районах Хабаровского края местами ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные осадки в виде мокрого снега и снега, местами отложение мокрого снега, усиление ветра порывы 17−22 м/с, на побережье Николаевского района 23−28 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает Дальневосточное УГМС..
На остальной территории края осадки будут небольшими. Температура воздуха на выходных ночью будет опускаться до −5…+2 градусов, днем +1…+8 градусов, 12 апреля на юге потеплеет до 9−14 тепла.
В Хабаровске в субботу прогнозируются небольшие осадки при северо-восточном ветре до 9−14 м/с. В воскресенье погода без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит около −2…+2 градусов, днем первого выходного дня не теплее +4…+6 градусов, после полудня воскресенья потеплеет до 9−11 тепла.
