В каких регионах ожидать скидки от застройщиков

Нижегородская область, отмечают эксперты, отличается высокой распроданностью жилья уже пять лет. Но постепенно дефицит предложения здесь сокращается за счет запуска новых проектов. Рост цен в регионе раньше стабильно превышал среднероссийский, но сейчас разрыв также сокращается. Тем не менее спрос здесь будет достаточно высоким еще долго, поскольку обеспеченность жильем здесь ниже среднероссийской (28,3 кв. м на человека против общих по стране 28,8 кв. м). Но рост цен сдерживается убылью населения и низким интересом к местной недвижимости со стороны других регионов.