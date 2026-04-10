Неидеальных кандидатов стали чаще брать на работу в России

Представители малого и среднего бизнеса в России стали чаще нанимать неидеальных кандидатов. Об этом сообщили в «Ведомостях», ссылаясь на работу доцента Финансового университета Анастасии Кузьминой.
Выяснилось, что теперь предприниматели предпочитают не гоняться за «золотыми резюме» — они берут на работу людей с перерывами в стаже, сменивших профессию, без образования или с ограничениями.
Согласно статистике, в организациях, которые целенаправленно нанимают сотрудников старше 50 лет, текучесть кадров на 40 процентов ниже, чем в фирмах с молодыми специалистами.
В материале также отмечается, что кандидаты, которым часто отказывают в найме, показывают более высокую приверженность компании.
