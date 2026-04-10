В Бурятии разработали фиточай из отходов лесной промышленности

УЛАН-УДЭ, 10 апреля. /ТАСС/. Ученые Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова первыми в регионе разработали фиточай на основе хвои и шелухи кедровых шишек — отходов лесной промышленности различных видов сосен. Уже подана заявка на патент, в планах вуза передать эту технологию местным производителям, рассказали ТАСС в вузе.
«Мы первые проанализировали три вида сосен — сибирскую, обыкновенную и кедровый стланик. Оказалось, что в шелухе шишек содержание эфирных масел достигает почти 3%, а по количеству макро- и микроэлементов шелуха превосходит многие известные лекарственные травы. Раньше это сырье шло в отходы, а теперь мы предлагаем использовать его с пользой для здоровья», — поделилась автор разработки и доцент кафедры фармации Светлана Эрдынеева.
Разработанная рецептура напитка включает сосновую хвою, шелуху кедровых шишек, иван-чай и плодово-ягодное сырье. Лабораторные испытания показали, что в одной чашке фиточая содержится около 36% суточной нормы флавоноидов, относящихся к Р-витаминам, и до 18% суточной нормы витамина С, а также калий и магний.
По словам ученых университета, использование отходов лесопереработки позволит снизить экологическую нагрузку в регионе и уйти от импортных ингредиентов для производства фитопродукции. «Сейчас российский рынок фитопродукции на 70−80% зависит от зарубежного сырья. Наша разработка — это шаг к импортозамещению. Мы берем то, что растет вокруг нас, и создаем продукт, который не уступает по качеству дорогим европейским аналогам», — пояснила Светлана Эрдынеева.