Новая НВП: что ждет казахстанских старшеклассников

В Казахстане готовятся серьезно перезапустить систему допризывной подготовки молодежи — с масштабами, которых раньше не было.

Источник: DKNews.kz

Уже до конца года она должна охватить не менее 700 тысяч молодых людей ежегодно.

Об этом на заседании Мажилиса рассказал заместитель министра обороны генерал-майор Аскар Мустабеков, передает DKNews.kz.

Новая система: что меняется.

Речь идет не просто о доработке школьного предмета НВП (начальная военная подготовка), а о полноценной системе, которая объединяет школы, военные учебные заведения и даже воинские части.

По словам Мустабекова, теперь вся сфера будет работать по четким правилам — ее регулируют сразу семь нормативных документов. Они охватывают:

школьную военную подготовку специализированные военные школы дополнительное образование военно-патриотическое воспитание.

При этом внутри Минобороны уже создали отдельное управление, которое отвечает не только за подготовку, но и за цифровизацию всей системы.

Цифровой контроль и единые стандарты.

Одно из ключевых нововведений — электронный реестр всех учебных заведений, где есть допризывная подготовка. Это значит:

каждую школу будут учитывать качество подготовки — оценивать результаты — анализировать.

Фактически речь идет о создании системы контроля, где можно будет видеть реальную картину по всей стране.

Кроме того, вводятся единые требования:

к учебной базе (оборудование, классы) к форме учащихся к преподавателям.

Теперь преподавать НВП сможет не каждый — обязательным станет либо военный опыт, либо подготовка офицера запаса.

Учителя — только с военной базой.

Отдельный акцент сделали на преподавателях. Теперь:

все учителя НВП будут проходить повышение квалификации только в военных вузах увольняемые военнослужащие смогут пройти педагогическую переподготовку эта переподготовка приравнивается к полноценному педагогическому образованию.

То есть армия становится источником кадров для школ.

Школы и армия — ближе друг к другу.

Еще одна важная деталь — усиление связи между школами и воинскими частями.

В рамках углубленной подготовки школьники смогут:

взаимодействовать с военными участвовать в практических занятиях изучать основы военного дела не только теоретически.

Фактически это попытка сделать подготовку более прикладной, а не формальной.

Соревнования и «военные сборы».

Впервые вводится ежегодная практика соревнований по НВП среди старшеклассников (10−11 классы).

Первые такие сборы пройдут уже в мае:

в области Абай в Жамбылской области в Западно-Казахстанской области.

Это будет не просто учеба, а формат, приближенный к полевым условиям.

Новые школы по всей стране.

Совместно с местными властями планируется открыть специализированные военные школы-интернаты в каждом регионе Казахстана.

Уже в этом году такие учреждения появятся:

в Алматинской области в Туркестанской области.

Учебники тоже перепишут.

Параллельно работает группа экспертов, которая обновляет:

учебник по НВП методические рекомендации для преподавателей.

Это значит, что изменится не только форма, но и содержание обучения.

Почему это важно.

Председатель профильного комитета Мажилиса Айгуль Куспан подчеркнула, что вопрос подготовки молодежи связан не только с армией, но и с безопасностью страны в целом.

А если говорить проще — государство делает ставку на системную подготовку молодежи к службе и формирование дисциплины еще со школы.

Казахстан фактически строит новую модель допризывной подготовки — более жесткую, централизованную и масштабную.

Если планы реализуют полностью, это станет одной из крупнейших образовательных реформ в сфере обороны за последние годы.

