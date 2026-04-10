Новая НВП: что ждет казахстанских старшеклассников

Уже до конца года она должна охватить не менее 700 тысяч молодых людей ежегодно.
Об этом на заседании Мажилиса рассказал заместитель министра обороны генерал-майор Аскар Мустабеков, передает DKNews.kz.
Новая система: что меняется.
Речь идет не просто о доработке школьного предмета НВП (начальная военная подготовка), а о полноценной системе, которая объединяет школы, военные учебные заведения и даже воинские части.
По словам Мустабекова, теперь вся сфера будет работать по четким правилам — ее регулируют сразу семь нормативных документов. Они охватывают:
школьную военную подготовку специализированные военные школы дополнительное образование военно-патриотическое воспитание.
При этом внутри Минобороны уже создали отдельное управление, которое отвечает не только за подготовку, но и за цифровизацию всей системы.
Цифровой контроль и единые стандарты.
Одно из ключевых нововведений — электронный реестр всех учебных заведений, где есть допризывная подготовка. Это значит:
каждую школу будут учитывать качество подготовки — оценивать результаты — анализировать.
Фактически речь идет о создании системы контроля, где можно будет видеть реальную картину по всей стране.
Кроме того, вводятся единые требования:
к учебной базе (оборудование, классы) к форме учащихся к преподавателям.
Теперь преподавать НВП сможет не каждый — обязательным станет либо военный опыт, либо подготовка офицера запаса.
Учителя — только с военной базой.
Отдельный акцент сделали на преподавателях. Теперь:
все учителя НВП будут проходить повышение квалификации только в военных вузах увольняемые военнослужащие смогут пройти педагогическую переподготовку эта переподготовка приравнивается к полноценному педагогическому образованию.
То есть армия становится источником кадров для школ.
Школы и армия — ближе друг к другу.
Еще одна важная деталь — усиление связи между школами и воинскими частями.
В рамках углубленной подготовки школьники смогут:
взаимодействовать с военными участвовать в практических занятиях изучать основы военного дела не только теоретически.
Фактически это попытка сделать подготовку более прикладной, а не формальной.
Соревнования и «военные сборы».
Впервые вводится ежегодная практика соревнований по НВП среди старшеклассников (10−11 классы).
Первые такие сборы пройдут уже в мае:
в области Абай в Жамбылской области в Западно-Казахстанской области.
Это будет не просто учеба, а формат, приближенный к полевым условиям.
Новые школы по всей стране.
Совместно с местными властями планируется открыть специализированные военные школы-интернаты в каждом регионе Казахстана.
Уже в этом году такие учреждения появятся:
в Алматинской области в Туркестанской области.
Учебники тоже перепишут.
Параллельно работает группа экспертов, которая обновляет:
учебник по НВП методические рекомендации для преподавателей.
Это значит, что изменится не только форма, но и содержание обучения.
Почему это важно.
Председатель профильного комитета Мажилиса Айгуль Куспан подчеркнула, что вопрос подготовки молодежи связан не только с армией, но и с безопасностью страны в целом.
А если говорить проще — государство делает ставку на системную подготовку молодежи к службе и формирование дисциплины еще со школы.
Казахстан фактически строит новую модель допризывной подготовки — более жесткую, централизованную и масштабную.
Если планы реализуют полностью, это станет одной из крупнейших образовательных реформ в сфере обороны за последние годы.
